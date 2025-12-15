ARTE x ARTE, consegnati i Premi “La Chimera Blu” a imprese e professionisti

Si è svolto con grande partecipazione ARTE x ARTE, l’evento promosso da ConfDistribuzione e AGCI Distribuzione, con il patrocinio dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche APS/ETS, nella suggestiva Sala Cinese della Reggia di Portici.

L’iniziativa ha rappresentato un innovativo momento di dialogo tra cultura, impresa, territorio, logistica e trasporto, confermandosi come una piattaforma esperienziale capace di generare connessioni concrete tra il mondo produttivo, la Grande Distribuzione Organizzata e le eccellenze artistiche contemporanee del Made in Italy.

Il cuore dell’evento si è sviluppato lungo due percorsi complementari:

La presentazione del nuovo numero di Food Chain Magazine 2025/26, rivista di riferimento per la GDO, la logistica e la filiera agroalimentare, che propone analisi di mercato, focus sui trend emergenti, sostenibilità e nuovi modelli di business. Il magazine si conferma uno strumento strategico di visibilità e networking tra editoria, istituzioni e imprese.

L’inaugurazione della mostra “ARTE x ARTE”, che ha visto protagoniste le opere dell’artista napoletana Tiziana Del Prete, reinterpretate come etichette d’autore per vini e oli dell’annata 2025. Un progetto che trasforma il prodotto in oggetto culturale, unendo estetica, gusto e identità territoriale

Momento centrale dell’evento è stata la consegna del Premio “La Chimera Blu”, dedicato alla memoria di Storia Mazzino Giuseppe, destinato a imprese e professionisti che nel 2025 si sono distinti per visione, innovazione e impegno nello sviluppo della filiera economica e territoriale.

“Il Premio Chimera Blu celebra chi ha saputo costruire valore, spesso in silenzio, contribuendo in modo concreto allo sviluppo del territorio e del sistema produttivo”, ha dichiarato Pietro Storia, Presidente nazionale di ConfDistribuzione.

Ecco i premiati 2025:

Rino Bartolomucci – Otofarma S.p.A.

Antonio Marino – BCC Acquara

Domenico Filosa – Unione Panificatori

Tommaso Cerciello – ConfPMI

Alfonso Basco & Giancarlo Adamo – Fada Qualid Service (Automotive – Stellantis Europa)

Consorzio Cartapesta Nolana – presidente Lucia Casaburo

Rosario Natale – Gruppo SISA

Salvatore Scimone – G. Service Group

Ciro Spronello – Foald Service S.r.l.

Salvatore Gargiulo – Hair Lobby