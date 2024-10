Artecinema al via, da Tehachapi di JR a Mark Rothko

Arte, fotografia, architettura contemporanea sono gli ingredienti della 29ª edizione del Festival Artecinema che sarà inaugurata il 16 ottobre alle 19,30 nel Teatro San Carlo di Napoli con la proiezione del film “Tehachapi”, dedicato al progetto realizzato da JR in un carcere di massima sicurezza californiano. Diretto dall’artista francese stesso, il film racconta le storie di circa cinquanta uomini, detenuti e guardie carcerarie, che attraverso il progetto fotografico collettivo si ritrovano a lavorare insieme. In 5 giorni la rassegna ideata e diretta da Laura Trisorio mostrerà 26 opere, molte delle quali in anteprima mondiale, europea o nazionale, divise nelle sezioni Arte e Dintorni, Architettura e Design, Fotografia oltre alla selezione di documentari sui maggiori artisti della scena internazionale. Artecinema proseguirà nei giorni 17,18,19,20 ottobre al Teatro Augusteo con proiezioni dalle ore 16.00 alle ore 23.30 ad ingresso gratuito (solo per la serata inaugurale al San Carlo biglietto 14 euro). Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna spicca anche l’anteprima europea di “Mark Rothko, la peinture vous awaree” di Pascale Bouhénic. Leggenda del XX secolo, Mark Rothko si è posto il compito di creare una rappresentazione pittorica e astratta del dramma umano con l’obiettivo di «guarire il mondo».

Anteprima italiana è quella di ‘The Warhol Effect’ di Lloyd Stanton e Paul Toogood, un documentario sul lavoro e sull’eredità di Andy Warhol. Il Festival conferma il suo impegno nel sociale e si sposta anche fuori dai teatri facendo tappa nelle scuole, nelle università, negli istituti penitenziari con proiezioni dedicate agli studenti e ai detenuti, organizzando dibattiti e incontri seminariali tematici in collaborazione con i docenti ei registi dei film