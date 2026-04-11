Artemis 2 missione compiuta, Orion è tornata sulla Terra

ROMA (ITALPRESS) – Missione compiuta. Artemis 2 è rientrata sulla Terra con un ammaraggio perfetto. La navicella Orion di ritorno dalla Luna ha riportato a casa i quattro astronauti partiti da Cape Canaveral il primo aprile. L’ammaraggio è avvenuto poco dopo le 2 di questa notte nell’oceano Pacifico: l’ingresso in atmosfera a 39mila km/h. Una nave militare so è occupata di recuperare l’equipaggio. C’era qualche timore a proposito dello scudo termico ma rispetto a quanto successo con

Artemis I il rientro è avvenuto con un’angolazione diversa per raggiungere meno calore. Tutto bene per i quattro astronauti usciti sani e salvi: Victor Glove, Christina Kock, Jeremy Hansen e il comandante Reid Wiseman sono apparsi sorridenti dopo i 10 giorni nello spazio. Alla missione sono arrivati anche i complimenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha detto: “Non potrei esserne più orgoglioso. Non vedo l’ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte!”.

– Foto: Ipa Agency –

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