Arti Grafiche Boccia, gratis fino al 30 aprile la piattaforma “Il tuo giornale”

Come passare il tempo in casa? Tra le curiosità per i ragazzi più grandi, la piattaforma gratuita messa a disposizione fino al 30 aprile dalle Arti Grafiche Boccia per realizzare il proprio giornale ( www.iltuogiornale.it ). Collegandosi all’apposito portale è possibile confezionare un giornale in proprio, pur non essendo professionisti del settore. In questo modo si potrà sia trascorrere il tempo impegnandosi in un progetto originale sia avere un ricordo di queste settimane, visto che il giornale in formato fai da te è anche stampabile e viene consegnato direttamente a casa.