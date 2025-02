Arti grafiche in vetrina, ad aprile Med Exhibit Print. Omaggio a Napoli per i 2.500 anni dalla fondazione

Si svolgerà dal 4 al 6 aprile 2025, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la terza edizione di Med Exhibit Print, un evento dedicato a tutti i professionisti e agli appassionati del settore della stampa e delle arti grafiche. “Il concept grafico di questa edizione – si legge in una nota – rende omaggio alla storia millenaria di Napoli, celebrando i 2500 anni dalla sua fondazione. Un legame indissolubile tra la città e la sua tradizione tipografica, che Med Exhibit Print si impegna a valorizzare e promuovere”.

Med Exhibit Print è una vetrina d’eccellenza per le migliori aziende del settore stampa, con un’ampia esposizione di prodotti e servizi che spaziano dalla stampa digitale al taglio, dalla dopo stampa alla gadgettistica, dal cucito industriale al packaging, dai consumabili per la stampa professionale alla personalizzazione dell’abbigliamento. Nata con l’obiettivo di creare un network virtuoso tra le eccellenze del Sud Italia e non solo, la rassegna si distingue dalle altre fiere di settore per la sua apertura a un pubblico ampio e variegato. L’evento, infatti, è a ingresso gratuito per i professionisti del settore grazie al patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, e si rivolge non solo agli specialisti della filiera produttiva della stampa e della comunicazione, ma anche a tutti coloro che desiderano scoprire le ultime tendenze e le innovazioni del settore. Per partecipare alla “tre giorni” di Med Exhibit Print, è sufficiente richiedere il biglietto di partecipazione gratuito sul sito web ufficiale della manifestazione.

“Med Exhibit Print – afferma il direttore della fiera Massimo Solimene – rappresenta una grande opportunità per il Sud Italia e per l’intero settore della stampa e delle arti grafiche. La nostra ambizione è quella di creare un punto di riferimento per le aziende, i professionisti e gli appassionati, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile”. Per Francesco Sorbino, amministratore di Event’s Way, “Med Exhibit Print è una fiera che cresce di anno in anno, grazie al sostegno dei nostri partner e alla partecipazione di un pubblico sempre più numeroso”.