Arti sonore e digitale, nuove professioni: a Napoli nasce il primo corso Its per l’Industria musicale

Creatività artistica, tecnologia e riscatto sociale: è questo il perno della nuova filiera formativa dedicata all’Industria musicale e dello spettacolo che sarà presentata venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 10, nella Chiesa di Donnaregina Nuova a Napoli. Al centro dell’iniziativa, promossa dall’ITS Academy BACT, il primo corso ITS in Campania interamente dedicato alla musica: Digital Artist Sound.

L’evento si configura come una tavola rotonda aperta tra istituzioni, mondo della formazione, artisti, imprese culturali e realtà sociali, con l’obiettivo di discutere le nuove professioni musicali nell’era digitale e il ruolo della cultura come leva di sviluppo, inclusione e rigenerazione urbana.

Corso ITS ministeriale dedicato alla musica, prima volta in Campania

Il nuovo percorso formativo, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Campania, è totalmente gratuito, ha una durata di due anni e formerà 20 profili professionali. I diplomati saranno in grado di operare nei processi di creazione, produzione, promozione e gestione della filiera musicale e performativa.

Il corso integra competenze artistiche, tecnologiche e manageriali, con una forte attenzione all’uso degli strumenti digitali, dell’intelligenza artificiale e dei Big Data applicati ai settori culturali e creativi. Le figure professionali in uscita includono musicista, tecnico del suono e manager musicale, con opportunità di inserimento in contesti produttivi, artistici e di spettacolo dal vivo.

Formazione, territorio e inclusione: il legame con Tornaccantà

Il percorso nasce all’interno di un partenariato prestigioso che porta avanti da anni il progetto Tornaccantà, ideato da Attilio Varricchio e padre Antonio Loffredo. L’iniziativa valorizza la tradizione sonora napoletana attraverso il dialogo tra generazioni, linguaggi contemporanei e nuove tecnologie, coinvolgendo in particolare i giovani del Rione Sanità.

L’obiettivo è costruire un modello virtuoso di educazione musicale, rigenerazione culturale e coesione sociale, restituendo dignità agli spazi, alle risorse e soprattutto ai talenti dei quartieri più fragili di Napoli, trasformando la musica in strumento di crescita individuale e collettiva.

Stage e occupazione: metà del corso è esperienza sul campo

Uno degli elementi chiave di Digital Artist Sound è lo stage formativo, che rappresenta il 50 per cento del monte ore complessivo. Un’esperienza concreta che facilita l’inserimento lavorativo e rafforza il legame tra formazione e mondo produttivo.

Il corso non è soltanto un laboratorio avanzato di istruzione tecnica superiore, ma un’azione collettiva ad alta valenza sociale, sostenuta da una rete di istituzioni e realtà del territorio, per offrire ai giovani opportunità reali di futuro attraverso la musica.

La tavola rotonda: istituzioni, formazione e imprese a confronto

L’evento è promosso dall’ITS Academy BACT in collaborazione con la Fondazione Napoli C’entro e l’Accademia Mandolinistica Napoletana, con il sostegno della Regione Campania. Tra i soggetti coinvolti figurano l’Arcidiocesi di Napoli, il Mudd – Museo Diocesano Diffuso, la Fondazione di Comunità San Gennaro, il Rotary Club Ulisse 2101 – Golfo di Napoli e il sistema dell’alta formazione musicale campana.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Vincenzo Porzio, direttore della Fondazione Napoli C’entro ETS, e Melania Cimmino, direttrice della Fondazione di Comunità San Gennaro, che richiameranno il ruolo della cultura come motore di rigenerazione urbana e coesione sociale.

Il ruolo strategico degli ITS e la presentazione del corso

La visione strategica dell’ITS Academy BACT sarà delineata dal presidente Aniello Di Vuolo, mentre l’introduzione ai lavori sarà affidata ad Aniello Savarese, già presidente dell’ITS Academy BACT e protagonista dello sviluppo dell’istruzione tecnica superiore in Campania.

Seguiranno gli interventi di Francesco Del Pizzo, coordinatore dell’ambito educazione dell’Arcidiocesi di Napoli, sul valore educativo e sociale della musica, e di Attilio Varricchio, che illustrerà i risultati del progetto Tornaccantà come esempio di patrimonio culturale vivo e inclusivo.

Il cuore della presentazione sarà affidato a Guglielmo Chinese, direttore dell’ITS Academy BACT, che entrerà nel dettaglio del corso Digital Artist Sound, illustrando modalità di iscrizione e selezione, competenze previste e profili professionali in uscita.

Investimenti, alleanze e responsabilità sociale

Lo sguardo del mondo economico sarà portato da Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, che sottolineerà l’importanza degli investimenti nella formazione come motore di sviluppo. Chiuderà la sessione Luigi Carrino, presidente del Rotary Club Ulisse 2101 – Golfo di Napoli, nel solco del lavoro avviato dalla past president Raffaella Giova, con un intervento sul valore delle alleanze tra formazione, innovazione e responsabilità sociale.

Musica dal vivo e dialogo con i conservatori

Alle 11.30 spazio alla musica con il Live Music & Coffee Break a cura dell’Orchestra Tornaccantà, simbolo del dialogo tra tradizione musicale e nuove prospettive formative.

Alle 12 si aprirà il tavolo dedicato al rapporto tra alta formazione musicale, sistema scolastico e percorsi ITS, con gli interventi di Gaetano Panariello, direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, Mauro Squillante, docente del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, e Giovanni Roma, docente del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino.

Completerà il confronto Vincenzo Varriale, dirigente scolastico del Liceo Margherita di Savoia e rappresentante della Rete dei Licei Musicali di Napoli, con un focus sulla filiera educativa e sull’orientamento dei giovani talenti. È prevista inoltre la partecipazione di un rappresentante della Regione Campania.

La discussione sarà moderata da Francesco Bellofatto, docente dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.