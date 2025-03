Artie5ive svela “La bellavita”: 18 tracce di rap maturo e consapevole e un tour che toccherà Napoli

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Artie5ive, il nome più chiacchierato della nuova generazione del rap italiano, ha rilasciato oggi il suo ultimo progetto discografico, intitolato “La bellavita”. Anticipato da sei suggestive cover che esplorano le diverse sfaccettature di un’esistenza agiata e ambiziosa – Via dell’Amore, Via del Sacrificio, Via del Denaro, Viale dei Giardini, Via delle Radici, oltre alla copertina ufficiale – e da alcuni intriganti spoiler dei brani, l’album è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“La bellavita” si presenta come un lavoro maturo e sfaccettato, composto da ben 18 tracce che includono successi già noti come “Milano testarossa”, “Bambola” e “00”, affiancati da inediti che vantano collaborazioni di spicco con pesi massimi della scena come Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi e Guè. Questo album segna un punto di svolta nella carriera di Artie5ive, un viaggio iniziato con un impressionante palmarès di 9 dischi di Platino e 12 Oro, e un seguito di oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, numeri che lo consacrano senza dubbio come uno degli artisti più interessanti e influenti del momento.

Il concept de “La bellavita” permea ogni aspetto del progetto, dalle copertine evocative all’atmosfera sonora raffinata, fino alle liriche che trasudano successo e una nuova consapevolezza. Il racconto crudo della strada si fonde con le aspirazioni di crescita e la determinazione a conquistare il futuro. Non mancano i temi della rivalsa, rime affilate come rasoi e, naturalmente, l’amore nelle sue diverse forme.

Artie5ive dimostra con questo lavoro una profonda consapevolezza del fermento che anima la nuova generazione del rap italiano. Il suo racconto della “strada” non si limita alla cronaca, ma si spinge oltre, evidenziando la volontà di emanciparsi attraverso il lavoro, la cultura e un forte desiderio di fare del bene, di supportare il proprio quartiere e i giovani con la speranza concreta di un futuro migliore.

E le sorprese non finiscono qui: Artie5ive è pronto a portare la sua “bellavita” direttamente al suo pubblico con il suo primo tour nei club, previsto per tutto il mese di ottobre. L’entusiasmo dei fan è già palpabile, con la data di Milano già sold out in poche ore, tanto da rendere necessario un raddoppio. I fortunati che non si sono accaparrati i biglietti per la prima data milanese avranno una seconda chance. Il tour, organizzato da Vivo Concerti, toccherà diverse città italiane: