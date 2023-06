Artigianalità, eccellenza ed eleganza. Nasce il Vega Cafè guidato dal pastry chef Armando Palmieri

Artigianalità, eccellenza ed eleganza: sono queste le coordinate della rotta del gusto tracciata da Vega Cafè, l’Atelier-Boutique di Alta Pasticceria che giovedì, 29 giugno 2023, alle ore 19:00, apre i battenti a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, nel centralissimo Corso Durante.

È proprio nel cuore della città che gli ospiti verranno accolti, in quella che è stata pensata come una location esclusiva che vanta tre eleganti sale dedicate a tre grandi personaggi del nostro recente passato – Maurizio Costanzo, Gianni Minà e Massimo Troisi – pensate e progettate per ospitare anche eventi artistici e culturali .

A guidare l’ospite nell’esperienza gastronomica e rendere la visita così speciale sarà un capitano di lungo corso, il Maestro Armando Palmieri, talentuoso pastry chef partenopeo, tra i più apprezzati in Italia e all’estero e membro dell’AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

Madrina dell’evento sarà Maria Grazia Cucinotta; mentre, Enzo Miccio è Event Coordinator.

Palmieri ha studiato un menù costruito sulla filosofia di Vega Cafè, immaginando e disegnando quel viaggio, quella rotta in cui lui stesso condurrà gli ospiti, in un crescendo di grandi materie prime, sorprendenti scoperte e nella costante ricerca di miglioramento continuo, quel Kaizen tanto caro alla filosofia nipponica.

Pasticcere, docente e ricercatore, Armando Palmieri riesce a miscelare la sua forte identità napoletana, caratterizzata dal vulcanico estro creativo, la sua indole generosa e curiosa, con la “maniera”, l’eleganza e l’equilibrio di chi ha viaggiato per il mondo, rendendo sempre più complessa e completa la sua formazione e il suo pensiero sulla pasticceria.

“Dopo importanti e significative esperienze nel mondo non ho mai smesso di ‘pensare’ in napoletano – afferma Armando Palmieri, Pastry Chef di Vega Cafè – per questo ho accolto con grande entusiasmo l’invito della famiglia Canciello, che ha inteso affidarmi la direzione di questo entusiasmante ed ambizioso progetto – e continua – Ogni giorno, io e la mia squadra ci impegneremo al massimo per offrire una pasticceria ricercata, di altissima qualità, puntando a diventare un punto di riferimento, non solo nel Napoletano. Il nostro obiettivo è chiaro: lasciare un ricordo unico ed indelebile in chiunque assaggi le nostre creazioni, che saranno sempre ed esclusivamente frutto di una lavorazione artigianale e di un’accurata scelta delle materie prime, con una attenzione costante alle esigenze di tutti”.

E’ così che Vega Cafè esprime la propria filosofia dell’eccellenza, che coniuga prodotti straordinari alla ricercatezza del locale, ideato con l’intento di creare un ambiente raffinato, esclusivo ma che, al contempo, sia caldo e rassicurante, intimo ed accogliente, come fosse casa.