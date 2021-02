Artigianato, a San Gregorio Armeno una statuina per gli operai della Whirlpool Napoli

Una statuina del presepe per i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La statuina è stata donata a una delegazione di operai da un artigiano di via San Gregorio Armeno, la “strada dei presepi” nel cuore del centro antico di Napoli. La statuina ritrae un operaio che indossa una casacca con l’ormai noto slogan “Napoli non molla” e la spunta verde che hanno caratterizzato le manifestazioni di protesta dei lavoratori dello stabilimento di via Argine contro la chiusura decisa dalla multinazionale americana. “Rilanciamo nella giornata di San Valentino l’importanza della nostra vertenza, che si unisce alle difficoltà dei commercianti che in questo momento di crisi stanno affrontando”, spiegano i lavoratori di Whirlpool Napoli. “Un messaggio – aggiungono – che mette al centro l’amore, per il proprio lavoro, per il proprio territorio, per i valori umani. L’uomo e le sue virtù al centro dell’economia affinché possa essere mezzo trainante per condurci fuori dalla crisi. Ci aspettiamo che anche il nuovo Governo agisca per l’amore di questo Paese che sta soffrendo di molte difficoltà e non può essere anche soggiogato da multinazionali e uomini senza principi morali”, concludono gli operai Whirlpool.