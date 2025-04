Artigianato e arte, al Mimit la presentazione dell’evento caprese “LegAmi”

di Marco Milano

Alla sala della Biblioteca del ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma lunedì 28 aprile ci sarà la presentazione della seconda edizione di “LegAmi, Capri”. Torna, infatti, sull’isola azzurra, l’appuntamento con “LegAmi”, il progetto culturale che unisce “le donne artiste e artigiane in una rete di sostegno al lavoro, promozione artistica, collaborazione tra i mestieri e i luoghi del Paese”. Si tratta di oltre venti realtà di piccola imprenditoria italiana al femminile che si sono date danno appuntamento a Capri, nella sala Pollio del Centro Congressi, dal 20 al 22 giugno, per una tre giorni di pop up, incontri, racconto e confronto, ideata a curata dalle giornaliste Mariella Vernazzaro e Melania Petriello, in collaborazione con l’organizzatrice culturale Carla Franco. L’evento è promosso dal comune di Capri, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e si inserisce nella lista di eventi dedicati alle “giornate del Made in Italy”, apertasi lo scorso 15 aprile, con una mostra tributo, dedicata alle cento migliori realtà imprenditoriali femminili che hanno contribuito alla crescita del Paese. “LegAmi, che l’anno scorso è nato con l’auspicio di vedere – si legge nella presentazione dell’iniziativa – riconosciuti i meriti delle donne del fatto a mano, fatto in Italia e fatto bene, si ritrova oggi, ad essere parte integrante di una più larga cultura imprenditoriale nazionale che mette al centro le donne, l’artigianato e il Made in Italy. I dati di Confartigianato confermano come il settore dell’imprenditoria femminile stia giocando un ruolo cruciale nell’economia italiana, con l’Italia che si distingue come il primo paese europeo per numero di donne occupate in attività indipendenti. A tutto il 2024, sono ben 1.307.116 le imprese a conduzione femminile presenti sul territorio, pari al 22,2 per cento del totale delle imprese in Italia”.