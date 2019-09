Artigianato, Ebac festeggia i 25 anni di attività e annuncia nuovi servizi per le aziende

Si terrà venerdì 27 settembre alle ore 11,30 presso la sede dell’Ebac Campania, piazza Garibaldi 80, a Napoli, la conferenza stampa di presentazione dell’evento programmato per celebrare i 25 anni dalla fondazione dell’Ente bilaterale per l’artigianato della Campania. “Artigianato e bilateralità: la svolta in Campania” è il tema della manifestazione, in programma il 3 e 4 ottobre a Napoli, presso lo Starthotels Terminus, che prevede la presentazione di uno studio sull’Artigianato e di una relazione sui numeri e gli effetti della “buona bilateralità” a contrasto di chi agisce in modalità pirata. Seguirà una tavola rotonda sul valore attuale della bilateralità. Al convegno partecipano i rappresentanti nazionali e regionali delle sigle sindacali e datoriali, oltre che dei vertici di tutti gli enti bilaterali regionali provenienti da tutta Italia e dei riferimenti istituzionali.

Alla conferenza stampa di presentazione, venerdì 27 settembre, saranno presenti :

Il presidente regionale Ebac Campania, Ettore Mocella, la vice presidente regionale Ebac Campania, Anna Letizia, il direttore Ebac Campania, Bruno Milo, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli ed i componenti del Comitato di gestione Ebac Campania.

La bilateralità nell’Artigianato, di cui l’Ebac è il braccio operativo in Campania, è uno strumento nato grazie all’accordo siglato tra il mondo delle imprese ( rappresentato dalle sigle datoriali Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai) e dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil) per garantire e offrire sostegno quotidiano ma anche straordinario nei momenti di crisi ed emergenza al settore. In Campania sono 80mila le imprese artigiane.

Sostegno al reddito, all’occupazione, all’internazionalizzazione, sanità integrativa, provvidenze in caso di emergenze tra i servizi offerti dalla Carta Ebac alle imprese aderenti.