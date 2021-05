Artigianato, in arrivo 354,3 milioni per la Cig. Alla Campania 19,8 milioni

Fsba, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato ha effettuato la rendicontazione al Ministero del Lavoro relativamente al fabbisogno 2021 (D.L. 178/2020): ammonta a 354.361.672,52 € la cifra per pagare i giorni di cassa integrazione di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 (quello che è già stato inserito a sistema dai consulenti e centri servizio).

Il Decreto di conferimento delle risorse al Fondo ha così terminato il suo iter: per la Campania le necessità documentate ammontano a 19.787.079,09 €. “Ora attendiamo il provvedimento ministeriale – sottolinea Achille Capone, presidente dell’Ebac – Ente Bilaterale Artigianato Campania – e speriamo che in tempi brevissimi i soldi necessari arrivare al Fondo per pagare, attraverso la rete della bilateralità artigiana, lavoratrici e lavoratori sospesi dal lavoro nei primi mesi dell’anno”.