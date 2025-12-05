Artigianato, moda di eccellenza e scarpe: nuova sede per l’azienda Paolo Scafora

Un party evento per celebrare il cambio di sede, nei nuovi locali del parco di via Tavernola a Casandrino, per Paolo Scafora, azienda di artigianato di eccellenza che da anni e generazioni realizza scarpe di alta qualità vendute e apprezzate in tutto il mondo. Una inaugurazione piacevole ed elegante che non a caso si è svolta nel ricordo e nel giorno del compleanno del fondatore Gennaro Scafora, padre di Paolo Scafora, che anni fa diede il via a una meravigliosa storia di artigianato di eccellenza mondiale nel settore moda, e che ha riunito più di 200 persone fra cui il Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, il senatore Luigi Nave, rappresentanti del mondo istituzionale e produttivo, i soci dell’associazione Le mani di Napoli che riunisce gli artigiani di eccellenza della moda made in Naples con il presidente Giancarlo Maresca e il direttore generale Damiano Annunziato, l’attore Patrizio Rispo, il piccolo Eduardo Scafora anch’egli nel cast di “Un posto al sole” e ancora tanti altri amici e colleghi di Paolo Scafora.

Si è trattato di un tributo giusto e sentito alla famiglia Scafora, cui va il riconoscimento di un percorso imprenditoriale che ha saputo coniugare negli anni tradizione, innovazione e identità territoriale e che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell’artigianato napoletano. Particolarmente significativo è stato il momento della consegna della targa commemorativa conferita dal presidente dell’associazione Le Mani di Napoli, Giancarlo Maresca, a Paolo Scafora, la cui motivazione letta nel corso della cerimonia ha suscitato profonda emozione tra i presenti. “Le Mani di Napoli’ – spiega il direttore Damiano Annunziato – ha confermato ancora una volta la propria compattezza e unità: siamo un gruppo coeso, riconoscibile nei valori comuni e nell’impegno quotidiano a tutela e valorizzazione del lavoro artigiano artistico, testimoniato fra l’altro anche dall’autorevolezza degli ospiti presenti stasera”.

“La nostra storia artigianale – spiega Paolo Scafora – inizia nei vicoli operosi di Napoli nel 1956. Da allora progettiamo e realizziamo scarpe di alta gamma, sia ready-to-wear che su misura, dando ogni giorno nuova vita a tradizioni artigianali che altrove stanno svanendo e che tuttavia rappresentano per noi una risorsa preziosa poiché uniscono passato e futuro, in nome della qualità. Le nostre scarpe sono totalmente realizzate a mano da maestri artigiani di talento che condividono con noi solidi valori come passione, dedizione, abnegazione. Utilizziamo solo pellami pregiati, e ogni scarpa è cucita a mano secondo gli antichi metodi delle tradizionali costruzioni calzaturiere”.

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, interviene: “Paolo Scafora e l’azienda che porta il suo nome rappresentano un modello autentico di eccellenza imprenditoriale, capace di coniugare tradizione artigiana, identità territoriale e visione del futuro. Il lavoro quotidiano a sostegno dell’artigianato artistico è fondamentale per la crescita economica e culturale della città. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni, imprese e comunità per valorizzare il Made in Naples e costruire sviluppo duraturo”.

Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II di Napoli, aggiunge: “La storia di Paolo Scafora dimostra come il sapere artigiano, quando dialoga con la cultura e la formazione, può diventare un motore di innovazione e sviluppo. L’Università Federico II riconosce e sostiene il valore dell’artigianato artistico come patrimonio di conoscenze e competenze da tramandare alle nuove generazioni. E il lavoro svolto dalle Mani di Napoli rappresenta un esempio concreto di alleanza virtuosa tra tradizione, formazione e futuro”.

“Siamo in una delle case dell’eccellenza napoletana e del vero made in Italy – conclude il senatore Luigi Nave – perché qui a Napoli nascono quella qualità e quella progettualità che rendono grande non solo il nostro territorio ma l’intero nostro Paese. Faccio quindi un grande in bocca al lupo a Paolo Scafora affinché questa azienda diventi sempre più grande sapendo mantenere quel livello di alta qualità che distingue da sempre le nostre produzioni”.