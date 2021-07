Artigiani, Achille Capone (Ebac) su cig dipendenti: Più corti i tempi di pagamento delle prestazioni

Oltre 130 milioni di euro sono stati accreditati sul conto del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato. Ne ha dato notizia il Fsba precisando che sono una parte del finanziamento del “Decreto Sostegni” per il pagamento delle ulteriori 28 settimane di cassa integrazione alle lavoratrici e lavoratori le cui aziende hanno già esaurito le 12 settimane della Legge di stabilità. Ovviamente, si tratta sempre dell’ammortizzatore sociale per Covid.

Gli uffici del Fondo e le articolazioni regionali – tra le quali l’Ebac (Ente Bilaterale Artigianato Campania) che collaborano nell’attività di materiale pagamento della prestazione sono già a lavoro per corrispondere le somme alle aziende i pagamenti. Questi si distribuiscono sui mesi di aprile, maggio e una parte di giugno 2021 (per le aziende i cui consulenti avevano già caricato i dati delle assenze).

L’arrivo di queste risorse era atteso e, con questi pagamenti che seguono quelli realizzati la settimana scorsa con i 76 milioni della finanziaria.

“La situazione emergenziale va normalizzandosi – spiega Achille Capone, Presidente Ebac – e si accorciano i tempi di attesa del pagamento della cassa integrazione nel comparto artigiano”.