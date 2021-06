Artigiani, Capone (Ebac): Completati in Campania i pagamenti della Cassa integrazione Covid per il primo trimestre 2021

Nella giornata di ieri, martedì 1 giugno, sono stati completati i pagamenti della Cassa Integrazione Covid per il primo trimestre 2019: lo conferma Achille Capone, presidente Ebac – Ente Bilaterale Artigianato Campania. “Questi sostegni sono importanti per circa 20mila lavoratrici e lavoratori campani del comparto sospesi dal lavoro a causa del Covid – aggiunge Capone -. L’Ente, inoltre, sta velocizzando le pratiche di comunicazione al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (Fsba) per la copertura delle provvidenze relative al secondo trimestre 2021”.

“Condividiamo la sollecitazione che il presidente Fsba ha fatto al Ministro del Lavoro – aggiunge Anna Letizia, vice presidente Ebac – affinché il Fondo sia dotato di adeguate risorse, da rendere disponibili in tempi brevi e più veloci rispetto al passato, per la copertura dell’intera annualità 2021”.