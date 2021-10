Artigiani, Capone (Ebac): Erogati 3,7 mln di euro per Cig Covid

L’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) nella mattinata di giovedì 14 ottobre ha completato l’intera operazione di erogazione delle somme spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori in CIG. “Si tratta – spiega il presidente Achille Capone – di 3.735.461,54 € derivanti dal D.L. 178/2020 (Legge di Bilancio – Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19 ) e del D.L. 41/2021 (Sostegni). Le somme spettanti sino al mese di Agosto 2021 sono state accreditate a lavoratrici e lavoratori se i consulenti del lavoro, i centri servizi e le imprese hanno inviato i dati utili per i pagamenti entro la data del 25 settembre scorso”.

Per informazioni su eventuali ritardi sui pagamenti potete contattare i numeri degli uffici di EBAC Campania 081 5535405 – 081 204700.