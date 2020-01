Artigiani, commercianti e ambulanti: via al tour di Sviluppo Campania per la presentazione dei nuovi bandi

La Regione Campania al fianco di artigiani, commercianti e ambulanti. Parte giovedì prossimo dalla Camera di Commercio di Napoli (ore 16.00, Piazza Bovio 32, Salone Valori e Contrattazioni) il tour tra le cinque province per la presentazione dei nuovi bandi regionali. Tre le gare pubblicate dalla Regione: avviso per aiuti alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e/o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro; avviso per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio per accrescere la competitività delle imprese attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro; avviso per aiuti alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore del commercio ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dotazioni strumentali con uno stanziamento di risorse pari 5 milioni di euro.