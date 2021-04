Artigiani, firmato il decreto per il fondo di solidarietà bilaterale alternativo (FSBA): in arrivo 337,5 milioni di euro

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 1, comma 303, della legge di bilancio 2021 per l’assegnazione di 337,5 milioni di euro ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi (FSBA) per i lavoratori del settore artigiano e i lavoratori in somministrazione. “Con le risorse stanziate – sottolinea una nota del Ministero del Lavoro – si garantisce l’assegno ordinario ai dipendenti delle imprese artigiane che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

“Relativamente alle domande di competenza 2020, considerate le casistiche attribuibili a cause di forza maggiore (es. rifiuto Cig in deroga, particolari impedimenti tecnici, etc.), l’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) fa sapere che il termine per effettuare la presentazione delle domande e la rendicontazione delle assenze è stato posticipato al 10/05/2021. Il sistema consente la presentazione di domande di competenza 2020 utilizzando ticket INPS 2021 (dal 29/04/2021). Domande e rendicontazioni inserite successivamente a tale data non potranno essere gestite. Al fine di consentire la migliore operatività, il Sistema rispetterà i seguenti orari di accesso: dal 27/04 accesso esclusivo fino alle 13,00 per FSBA ed EBT e per tutti gli utenti dalle 13,00 in poi; il 03/05 accesso esclusivo per FSBA ed EBT (al fine di effettuare l’erogazione delle prestazioni); dal 04/05 AL 10/05 accesso tutto il giorno a tutti gli utenti.