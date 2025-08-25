Artindustria, emozioni & valori: a Benevento la presentazione del progetto. Impresa ed edilizia, un libro di Mario Ferraro

Si terrà giovedi 28 agosto alle ore 18 nella sede di Confindustria Benevento a Piazza Risorgimento, 6 la conferenza stampa di presentazione del progetto “Artindustria: Emozioni & Valori” realizzato da Confindustria-Ance Benevento insieme agli artisti di Eccellenze Sannite. Alla Conferenza saranno presenti il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, il promotore di Eccellenze Sannite Giuseppe Chiusolo e gli artisti autori delle opere in esposizione coordinati da Alfredo Verdile.

Seguirà alle ore 18,30 la presentazione del libro di Mario Ferraro intitolato: “Costruire per decostruirsi” – Storie diverse, unite da un comune denominatore: il mondo dell’imprenditoria e dell’edilizia. La presentazione del libro sarà introdotta da Rossella Del Prete, Docente dell’Università del Sannio e moderata da Nazzareno Orlando, Presidente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Il libro pubblicato nel 2025, edito da “Progetto Cultura” racconta l’aspetto umano e sociale dell’impresa edile nel progetto di vita dell’autore. Un intreccio di avvenimenti e di vicende di personaggi le cui storie si intersecano con quella dell’autore nel suo ruolo a volte di protagonista e a volte di semplice spettatore.