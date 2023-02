Artis Suavitas Civitas 2023, borsa di studio ai laureati meritevoli: ecco il bando

L’Associazione “Artis Suavitas APS”, con l’obiettivo di favorire la valorizzazione dei giovani talenti e lo sviluppo socio-culturale del territorio, intende stimolare la ricerca, la formazione e la specializzazione in ambito accademico, attribuendo un riconoscimento destinato alle tesi di laurea che abbiano saputo esprimere maggiore accuratezza, competenza e precisione. “Con la nostra Associazione – afferma l’avvocato Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps – da diversi anni stiamo profondendo il massimo sforzo per vincere una delle grandi sfide che il nostro territorio è chiamato ad affrontare, ovvero dare ai nostri giovani una prospettiva concreta, garantendo loro una adeguata formazione, mettendoli nella condizione di esprimere il proprio talento nella propria terra di origine”. Al bando possono partecipare tutti i Laureati o Laureandi di qualsiasi Facoltà Universitaria della regione Campania che avranno discusso la Tesi e conseguito la Laurea nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

In occasione della quarta edizione del Premio Artis Suavitas, in programma il 30 giugno 2023, nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, l’Associazione intende premiare la migliore Tesi di Laurea con un riconoscimento pubblico ed ufficiale, prevedendo anche l’assegnazione di un contributo economico pari ad Euro 3.000 lordi da utilizzare per l’iscrizione ad un Master di II Livello presso uno degli Atenei della regione Campania.

Il bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili qui.

Le richieste di partecipazione devono essere inviate entro il 15 maggio 2023, pena l’esclusione, mediante posta elettronica certificata alla casella Pec della segreteria organizzativa di Artis Suavitas Aps.