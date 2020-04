Creativi al tempo del coronavirus: resilienza contro l’angoscia

L’associazione TempoLibero presieduta da Clorinda Irace lancia un nuovo grande progetto rivolto al mondo della creatività: artisti, artigiani-artisti del gioiello e della ceramica, scrittori e poeti sono chiamati a raccolta per offrire alla città il loro estro e la loro resilienza in un momento tragico e drammatico di cui è complicato intravedere la fine. Così come per la mostra INCENDIUM del 2013, a sostegno di Città della Scienza, TempoLibero invita il mondo della creatività a reagire ed agire contro un nuovo incendio che divampa intorno a noi. “In questa Pasqua sui generis – scrive Clorinda Irace – vi voglio fare un invito: seduti comodamente a casa vostra, domenica 12 alle 17,30, partecipate a questo vernissage. Spero possa rallegrare un po’ la vostra Pasqua! Saremo in tanti e idealmente ci saluteremo con un abbraccio al’insegna dell’arte”.

Al fianco dell’Associazione, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli nell’ambito della sua programmazione #laculturanonsiferma#

Due gli obiettivi del progetto:

tentare di dare un senso alla solitudine in cui tutti sono costretti recuperando quell’energia vitale che sembra svuotarsi e ritrovandola attraverso un momento creativo che, nello specifico, assuma anche una connotazione solidale.

tentare di essere anche concretamente utili, offrendo le opere in cambio di donazioni finalizzate ad alleviare il fortissimo disagio economico di tanti. Un impegno diretto ed immediato che – senza avere la pretesa di risolvere situazioni gravissime – possa almeno contribuire a sollevare persone da quella povertà terribile che è un effetto collaterale del virus.

Semplice la modalità:

Artisti e poeti offrono un loro lavoro per una mostra virtuale ideata e curata da Clorinda Irace che sarà ospitata dalla pagina social #nonfermiamolacultura# dell’Assessorato alla cultura del Comune di Napoli, dal sito dell’associazione e dalle sue pagine social nonché sui social e siti dei numerosi partner del progetto, aziende, associazioni, scuole..

L’inaugurazione, simbolicamente, avverrà il giorno di Pasqua,

12 aprile 2020 alle ore 17,30.

Un auspicio di rinascita e rigenerazione per un mondo in tempesta ma anche un impegno concreto. Le opere, infatti, potranno essere acquisite facendo una donazione che sarà devoluta al Fondo Comune di Solidarietà IL CUORE DI NAPOLI” istituito dal Comune.per dare sostegno alle famiglie impoverite dall’emergenza.

La rete

Per garantire la massima risonanza della mostra, l’associazione TempoLibero ha formando, un’ampia rete di associazioni, enti, aziende che, in quanto partner dell’iniziativa, contribuiranno a divulgarla e a farla circolare sui propri siti e sulle proprie pagine social:

la Fondazione Premio Napoli,

le aziende: Gruppo Capri Alcott Gutteridge, la GCO ossigeno, la Tecnoin, lo Studio legale Gaeta, il CIO,Consorzio italiano ossigeno, Yao Sushi;

le associazioni: Palazzi napoletani, Punto Org, étant donnés, Arte Studio Gallery. pARTy Napoli.

Media partner del progetto è

la testata “Il mondo di Suk” affiancata dal giovane esperimento social “Casa d’Andrea”.

L’associazione Marano Spot Festival si occuperà della realizzazione tecnico-artistica della mostra virtuale.

L’ISIS “Boccioni Palizzi” presieduto dalla prof.ssa Paola Guma, collaborerà all’intero progetto con l’impegno dei suoi docenti e dei suoi studenti.

L’artista Tony Stefanucci ha ideato il logo del progetto, logo che tra ironia e ammiccamenti denuncia che l’arte stessa è virale.

Hanno aderito i i creativi:

Tony Stefanucci, Rosa Panaro, Armando de Stefano, Laura Cristinzio, Mathelda Balatresi, Nando Calabrese, Ernesto Terlizzi, Francesco Lucrezi, Francesco Alessio, Vittorio Avella, Clara Garesio, Giuseppe Pirozzi, Ilia Tufano, Marialuisa Casertano, Libero De Cunzo, Salvio Capuano, Vittorio Cortini, Carla Viparelli, Dino Izzo, Rosaria Corcione, Francesca Di Martino, Marisa Ciardiello, Ellen G, Francesco Canini, Mario Lanzione, Antonio Picardi, Vincenzo Aulitto, Eugenia Serafini, Mariapia Daidone, Diana-Franco – Manuela Capuano, Aulo Pedicini, Gianfranco Duro, Michele Mautone, Maja Pacifico, Gualtiero Redivo, Valentina Guerra, Elena Manocchio, Antonio Conte, Tony Salvo, Tommaso Arcella, Prisco De Vivo, Silvana Leonardi, Annamaria Pugliese, Francesco Fabozzi, Sara Lubrano, Peppe Esposito, Rita Lonardo, Renato Brancaccio, Giancarlo Costanzo, Donato Izzo, Luigi Filadoro e i suoi bambini del laboratorio, Silvana Parente, Tina Sciarappa, Francesco Giraldi, Giovanni Ruggiero, Laura Chilivano, Marisa Traettino, Peppe Pappa, Luisa Corcione, Anna Corcione, Lucia Aiello, Paola Nasti, Raffaele Di Florio, Massimiliano Pappa, Andrea Petrone, Alberto Albano, Gabriele Castaldo, Danilo Donzelli, Ugo Levita, Alfonso Mangone, Nicca Iovinella, Maria La Mura, Antonio Salzano, Luminita Irimia, Carmine Rezzuti, Pina Della Rossa, Luigi Auriemma

i poeti\scrittori: Eugenio Lucrezi, Alfonsina Caterino, Enrico Fagnano, Francesco Divenuto, Francesca Gerla, Floriana Coppola, Alfonso Marino, Giorgio Moio

CREATIVI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Inaugurazione domenica 12 APRILE 2020 ORE 17,30

Come vedere la mostra?

Attraverso collegamento web al sito dell’associazione www.associazionetempolibero.it o alle pagine FB #non fermiamolacultura#dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli,la pagina FB ARS VIRUS EST, la pagina FB dell’associazione TempoLibero e sulle pagine social e i siti di tutti i partner.

Come fare una donazione ed aggiudicarsi un’opera

1. Sarà necessario effettuare un bonifico sul c/c dell’Associazione TempoLibero – IBAN: IT 60 K 03069 09606 1000 0015 0816-che provvederà successivamente a trasferire le donazioni sul conto indicato dal Comune di Napoli.

2. E contestualmente inviare mail all’Associazione Tempolibero (info@associazionetempolibero.it) con allegata copia del bonifico CRO da cui si evince ora e data, indicando l’opera prescelta, più altre due opzioni di riserva.

Come avere l’opera scelta:

L’associazione assegnerà le opere alle migliori donazioni secondo l’ordine di arrivo dei bonifici, fino ad esaurimento delle stesse (in totale sono 85). Se le scelte indicate saranno già state assegnate, si procederà assegnando un’opera secondo la disponibilità residua.

Il ricavato sarà devoluto dall’Associazione TempoLibero al fondo di solidarietà del Comune di Napoli IL CUORE DI NAPOLI che sostiene i poveri della città.

Le opere saranno ritirate dagli assegnatari a conclusione della crisi in atto.

Info:

Mail: info@associazionetempolibero.it lindairace@gmail.com

WhatsApp 3351314431

Mail ufficio stampa : assia.romano@alice.it

FB ARS VIRUS EST o ASSOCIAZIONE TEMPOLIBERO

www.associazionetempolibero.it