Artisti emergenti, dall’Ue 21 milioni per incentivare la mobilità individuale

La Commissione europea ha lanciato il primo bando di “Culture Moves Europe”, il programma che promuove la mobilità di artisti emergenti e professionisti della cultura nell’ambito di Europa Creativa per il quale è stato stanziato complessivamente un budget di 21 milioni di euro per i prossimi tre anni.

Il nuovo programma sostiene due linee di azione: la mobilità individuale e le residenze per organizzazioni ospitanti. Questa call descrive la prima tipologia di azione destinata ad artisti e professionisti della cultura con lo scopo di fornire un sostegno finanziario per coprire il costo del viaggio e dell’alloggio di artisti o di professionisti culturali residenti in un paese associato a Creative Europe e diretto in un altro paese all’interno del programma. Lo scopo è quello di realizzare un progetto con un partner internazionale per uno dei seguenti obiettivi: esplorare il ricco patrimonio culturale europeo per informare, orientare o ispirare la propria creatività; creare o sviluppare insieme arte in collaborazione con altri artisti di altri paesi; imparare attraverso metodi di apprendimento non formale; connettersi e sviluppare o approfondire relazioni professionali internazionali.

La durata della mobilità include il tempo impiegato nel viaggio e la realizzazione del progetto. Per il singolo artista la durata deve essere compresa tra 7 e 60 giorni, per gruppi di artisti (da 2 a 5 persone) tra 7 e 21 giorni.

La Commissione ha, inoltre, messo a disposizione la possibilità di richiedere una mobilità virtuale (ossia l’utilizzo di mezzi di comunicazione per realizzare un progetto artistico internazionale a distanza) di 35 euro al giorno per gli artisti ucraini che non possono lasciare l’Ucraina a causa dell’invasione russa.

Possono presentare la loro proposta singoli artisti e professionisti della cultura o gruppi di artisti che operano nel settore culturale di Creative Europe (architettura, beni culturali, design e fashion design, traduzione letteraria, musica, arti performative e arti visive) che siano residenti in un paese di Europa creativa, compresi i paesi e i territori d’Oltremare e i paesi della Regione ultraperiferica.

Il bando andrà a sostenere con 350 euro le spese per i viaggi inferiori ai 600 km e compresi tra i 601 e i 5.000 km; con 700 euro le spese per i viaggi superiori ai 5.001 km. È previsto un rimborso di vitto e alloggio pari a 75 euro al giorno. Tenendo conto delle tematiche trasversali, chi utilizzerà mezzi di trasporto sostenibili avrà un’aggiunta di budget fino a 350 euro.

Il bando sarà aperto fino al 31 maggio 2023 e l’ultimo giorno di ogni mese verrà fissata una data di “cut-off”. Tutte le candidature ricevute in quel mese saranno valutate. Le domande migliori saranno saranno selezionate per il finanziamento, tenendo conto del budget complessivo disponibile.