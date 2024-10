Artisti emergenti, Premio New York: candidature entro il 12 ottobre

La Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, l’Istituto Italiano di Cultura a New York e l’Italian Academy for Advanced Studies in America presso la Columbia University di New York hanno lanciato il bando per la ventesima edizione del Premio New York, un programma di residenza riservato ad artisti italiani emergenti. Ai vincitori del Premio è offerta la possibilità di trascorrere un periodo di 5 mesi a New York (1 febbraio – 30 giugno 2025), con l’obiettivo di sviluppare le proprie capacità creative a contatto con l’ambiente culturale e artistico degli Stati Uniti e, in particolare, di New York. Scadenza delle domande: 12 ottobre 2024 ore 24:00 (ora italiana).

Gli artisti prescelti possono partecipare alle attività culturali organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Italian Academy e assistere, come auditori, presso la Columbia University, previa autorizzazione dell’insegnante, a lezioni concernenti discipline quali la storia dell’arte, la teoria cinematografica, le arti visive e l’architettura. Alla fine del soggiorno gli artisti organizzano una mostra delle loro opere presso gli spazi espositivi di EFA (Elizabeth Foundation of the Arts) a Manhattan o presso altre Istituzioni a Manhattan o Brooklyn. Per partecipare al bando è necessario essere cittadini italiani e residenti in Italia, essere nati dopo il 31 dicembre 1989, avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese, operare nel settore delle arti visive e avere all’attivo almeno una mostra personale. Le borse di studio sono assegnate a giudizio insindacabile della Commissione.