Artisti emergenti, rock contest nazionale: finanziamenti e premi per 30 under 35

Torna per la 37esima edizione il Rock contest di Controadio, concorso nazionale dedicato agli artisti emergenti che seleziona e promuove il meglio della scena musicale italiana accogliendo ogni genere e dando particolare attenzione alle tendenze più innovative e contemporanee. Fino al 22 settembre è aperto il bando di iscrizione sul sito www.rockcontest.it per provare ad entrare a far parte dei 30 artisti selezionati e avvicinarsi alla possibilità di aggiudicarsi un finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di visibilità, farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, ampliare la propria rete di contatti con discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali. Il concorso, sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, punta a valorizzare le nuove proposte dando occasioni concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e pone l’attenzione sulla musica suonata dal vivo.

Per partecipare occorre essere artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali e compilare il modulo online caricando tre brani originali sul sito ufficiale www.rockcontest.it entro il 22 settembre.

In giuria, ad ascoltare e selezionare i progetti in gara, ci saranno: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records e le agenzie di booking Locusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves. A questi si aggiungeranno una serie di importanti musicisti. Tra i primi nomi confermati si annunciano Whitemary, Coca Puma, Lamante. La lista completa dei nomi dei giurati dell’edizione 2025 verrà poi ufficializzata durante lo svolgimento del concorso. Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolte anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani (La Prima Estate, RiveRock, Artico Fest, Lars Rock Fest, OffTune Festival, Wom Fest, Fans Out Festival, Let’s Festival, Santa Valvola Fest) con una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate.