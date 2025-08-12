Artisti emergenti, rock contest nazionale: finanziamenti e premi per 30 under 35

Torna per la 37esima edizione il Rock contest di Controadio, concorso nazionale dedicato agli artisti emergenti che seleziona e promuove il meglio della scena musicale italiana accogliendo ogni genere e dando particolare attenzione alle tendenze più innovative e contemporanee. Fino al 22 settembre è aperto il bando di iscrizione sul sito www.rockcontest.it per provare ad entrare a far parte dei 30 artisti selezionati e avvicinarsi alla possibilità di aggiudicarsi un finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio, oltre che avere l’opportunità di visibilità, farsi conoscere e suonare dal vivo davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, ampliare la propria rete di contatti con discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival nazionali. Il concorso, sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, punta a valorizzare le nuove proposte dando occasioni concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e pone l’attenzione sulla musica suonata dal vivo.
Per partecipare occorre essere artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali e compilare il modulo online caricando tre brani originali sul sito ufficiale www.rockcontest.it entro il 22 settembre.
La giuria selezionerà 30 band/solisti per l’accesso al concorso che, a partire dal 28 ottobre, a Firenze, vedrà susseguirsi, con l’aggiunta del voto del pubblico in presenza e online, cinque serate eliminatorie e due semifinali, fino ad arrivare alla finale del 13 dicembre al Viper Theatre (gruppi e artisti provenienti da fuori Toscana avranno diritto ad un rimborso forfettario delle spese di trasferta relative all’esibizione della fase eliminatoria). Il primo classificato si aggiudicherà 3.000 euro, il secondo potrà usufruire di cinque giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia. A questi si aggiungono altri premi: il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile contemporanea vincerà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – nona edizione, riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il premio, per un valore di 2.000 euro, consiste nella produzione, con la consulenza da parte di un produttore artistico, e nella registrazione di due brani in uno studio professionale. Il Premio Enrico Greppi “Erriquez” – quinta edizione, indetto dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò, premierà il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.
Il Premio ha un valore di 2.000 euro e consiste in tre giornate di studio di registrazione professionale o, in alternativa, nella produzione di un videoclip musicale. Per il Premio Best Live Experience, Arte Residente (azienda che trasforma teatri e cinema in disuso in spazi per residenze artistiche, specialmente nel settore musicale, offrendo agli artisti un luogo dove creare, provare, registrare e preparare tour) offre tre giorni di residenza artistica al Teatro Marchionneschi di Guardistallo per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia, con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba). Infine, alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto De Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (Rai Stereonotte, CONTRORADIO), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio, la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio. Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione sono online sul sito www.rockcontest.it