Arturo Cianniello nuovo responsabile provinciale del Dipartimento Mezzogiorno di FdI

È l’Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pollena Trocchia Arturo Cianniello il nuovo responsabile provinciale del Dipartimento “Politiche per il Mezzogiorno” di Fratelli d’Italia. La nomina è arrivata nei giorni scorsi ed è firmata dal Presidente del Coordinamento Provinciale del partito, Michele Schiano di Visconti. «Accolgo questa nomina con grande entusiasmo, nella consapevolezza che l’incarico affidatomi rappresenta una sfida importante che richiederà grande lavoro e passione. Non mi risparmierò affatto, pur senza trascurare per nulla il mio ruolo di Assessore a Pollena Trocchia, anzi, traendo da questa nuova responsabilità ulteriore linfa per la mia attività istituzionale. Una nuova sfida che non mi spaventa, ma che anzi motiva ancor più il mio impegno e la mia dedizione in un nuovo ruolo, delicato e importante non solo per la responsabilità che esso porta con sé, ma anche perché riguarda da vicino la terra che mi ha visto nascere e crescere» ha detto Arturo Cianniello nell’accettare l’incarico. «Ringrazio il presidente del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Michele Schiano, per la fiducia accordatami e i consiglieri comunali di Pollena Trocchia Salvatore Auriemma, Anna Brasiello e Pasquale Busiello con i quali da tempo abbiamo avviato un percorso politico condiviso anche a livello extracomunale, dopo i tanti anni di stima reciproca e condivisione nella politica locale» ha detto ancora Cianniello. «A breve si partirà ufficialmente con le prime nomine di persone qualificate e con voglia di fare, che mi coadiuveranno nel lavoro da svolgere all’interno del dipartimento: saremo una fucina di idee, proposte e iniziative che spazieranno dalla cultura all’istruzione, dall’ambiente alle energie rinnovabili, dal turismo alla valorizzazione del territorio: in poche parole tutto quello che riguarda il nostro amato Mezzogiorno. Già da ora, invece, siamo impegnati, insieme ai colleghi Auriemma, Brasiello e Busiello, nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee, alle quali sosteniamo i candidati Antonio Ambrosio, Raffaella Docimo e, ovviamente, Giorgia Meloni» ha concluso il neoresponsabile provinciale “Politiche per il Mezzogiorno” di FdI.