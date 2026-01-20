Arzano, la sindaca Cinzia Aruta si dimette: Logoramento continuo, ora basta

Questa mattina, la sindaca di Arzano Cinzia Aruta ha presentato le dimissioni. “È stata una decisione difficile, maturata – spiega – con senso di responsabilità e con profondo rispetto per la città e per le istituzioni. Nel 2021 ho trovato una situazione amministrativa complessa, segnata da criticità strutturali che richiedevano interventi profondi e non rinviabili. In questo contesto l’amministrazione ha lavorato cercando di governare una fase delicata con rigore, legalità e scelte non facili, ma necessarie, sempre orientate alla tutela dell’interesse pubblico”. Cinzia Aruta è stata eletta prima cittadina di Arzano nel 2021, quando si era candidata a capo di una coalizione che comprendeva sia Pd che Movimento 5 Stelle. L’ormai ex sindaca del campo largo attacca: “Quando il confronto politico e istituzionale smette di misurarsi sul merito delle scelte e si trasforma in un logoramento continuo, segnato da disimpegno e assenza di responsabilità, viene meno la possibilità di amministrare con chiarezza ed efficacia”. Spiega, ancora, di aver ritenuto “doveroso compiere un atto di libertà, per rispetto verso la città, verso le istituzioni e verso me stessa. Il lavoro svolto, gli atti adottati, i processi avviati e le opere in corso restano elementi verificabili e rappresentano un patrimonio pubblico che va oltre le singole persone. Su questo terreno rivendico con serenità ogni scelta compiuta nel segno della legalità, della trasparenza e della cura della comunità”.