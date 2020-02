Ascani: “Vera colpa di Renzi è dare vantaggio a Salvini”

Roma, 18 feb (Adnkronos) – “In Emilia-Romagna è arrivato un risultato pesantissimo per Salvini che ne aveva fatto una battaglia personale. Dopo 3 giorni si minaccia la sfiducia al governo. Questo dà a Salvini un vantaggio competitivo. E questa, per me, è la vera colpa di . #skytg24”. Lo scrive su Twitter Anna Ascani, vice ministra all’Istruzione del Pd.

“Io non credo alle operazioni dei ‘responsabili’ – sottolinea – Secondo me squalificherebbero l’azione di governo. Noi come @pdnetwork diciamo: o si va avanti e si fanno le cose che stiamo dicendo ai tavoli oppure per noi l’esperienza di questa legislatura è finita”.

Ascani ci tiene a puntualizzare che “se si va a votare o meno o si fa un altro governo o meno, non sta né a Renzi, né a noi deciderlo, ma ad un gentiluomo che si chiama Sergio Mattarella, il Capo dello Stato. Ci vorrebbe un po’ più di rispetto in questa fase di confusione”.