“Ascarelli, una storia italiana”: venerdì 21 a Caserta si presenta il libro del giornalista Nico Pirozzi

“Ascarelli, una storia italiana”: è il titolo del libro (Edizioni dell’Ippogrifo) in cui il giornalista Nico Pirozzi ricostruisce la storia di una famiglia di imprenditori e filantropi, la cui visione del mondo e delle cose – scrive l’autore – superava di gran lunga i confini del tempo nel quale sono vissuti. Il volume sarà presentato venerdì 21 febbraio alle ore 17,30 a Caserta nell’Enoteca Provinciale Vigna Felix in via Cesare Battisti 50. Con l’autore dialogheranno il giornalista Antonio Arricale e Lidia Luberto, Antonio Crispi (Auser Casagiove), e Pasquale Iorio (Le Piazze del Sapere). Coordina Stefania Guiotto, giornalista.