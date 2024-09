Ascarelli, una storia lunga 150 anni: mercoledì 18 l’apertura della mostra a Palazzo Serra di Cassano

Si presenta mercoledì 18 settembre (ore 17) a Napoli, a Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di di Dio 14, la mostra “Ascarelli, un nome e una storia lunga centocinquant’anni”, dedicata all’industriale tessile e mecenate la cui trama umana – ancora non abbastanza conosciuta – si è intrecciata con quella della città del Vesuvio in un’epoca di grandi e drammatici rivolgimenti sociali e politici. All’inaugurazione della mostra interverranno Nico Pirozzi, presidente dell’Associazione Memoriae – Museo della Shoah Aps, e Lydia Shapirer, presidente della Comunità Ebraica di Napoli. La mostra sarà aperta fino al 18 ottobre dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30.