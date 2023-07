Ascea, al via la rassegna culturale “sulla natura delle cose”

Al via giovedì 27 luglio, alle ore 19.30 la rassegna culturale “sulla natura delle cose”, promossa dall’Associazione Culturale “Il Fico edizioni”, con la collaborazione de “Il Pezzo Impertinente”, della libreria “Alfagamma”, della “Fondazione Alario per Elea-Velia” (che farà da cornice agli incontri), dell’agenzia di comunicazione GIANNACOMUNICA e con il patrocinio del Comune di Ascea.

Il primo incontro vedrà protagonista il senatore Gaetano Quagliariello, che presenterà il suo libro “Scusa papà ma tifo Napoli”.

Seguirà, il 2 agosto, sempre presso i locali della Fondazione Alario, la presentazione del libro “Una vita da Sirenetta. Come ho imparato a sentirmi bella con una coda di troppo”, della influencer Salernitana Benedetta De Luca.

Infine, l’8 agosto sarà la volta di Corrado De Rosa e del suo “Quando eravamo felici. Italia-Argentina 1990: la partita da cui tutto finisce”.

Tre appuntamenti per parlare di cultura, impegno sociale, sport come mezzi di aggregazione e crescita socio economico di ogni territorio.