Ascolti Rai, per Generazione Z record stagionale al 6 per cento

Roma, 16 mag. (askanews) – Monica setta sfiora il 6 per cento con il suo programma dedicato ai giovani e voluto, come da indicazioni del contratto di servizio, dal direttore approfondimenti Paolo Corsini. Ieri la puntata a tarda notte ha registrato il 5.6 per cento confermando una media del 5. La prossima puntata sarà ospite Rosanna Fratello. Che racconta a Monica Setta: “un duetto? Con Tony Effe”.

“Se dovessi scegliere di fare un duetto oggi sceglierei Tony Effe, esemplare rappresentante della musica Genz. Perché è bravo ed è un bel ragazzo”. Una Rosanna Fratello assolutamente inedita quella che si è raccontata nel salotto di Monica Setta Generazione zeta nella puntata in onda giovedi prossimo a mezzanotte su Rai 2. Rosanna ha anche parlato dei suoi amori: “Sono sposata da 50 anni ma mi descrive perfettamente il titolo della mia canzonr