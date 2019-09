Asi Avellino, un’App per le Zes dell’Irpinia: opportunità di investimento a portata di click

Una App dell’Asi Avellino per gli investimenti industriali nelle Zes dell’Irpinia. L’ha annunciata il presidente del Consorzio Asi di Avellino, Vincenzo Sirignano, che punta a proporre il territorio provinciale come piattaforma diffusa per la logistica al servizio dei flussi commerciali. Con la App dell’Asi Avellino sarà possibile visionare le opportunità di una zona industriale all’interno della Zes, la Zona Economica Speciale, e stabilire la opportunità di un possibile investimento, gestendolo in tempo reale. Guardare da Honk Kong, da Pechino o da New York e scegliere la Valle Ufita, piuttosto che Pianodardine o il Calaggio, quali siti per impiantare stabilimenti, attività o centri di ricerca. Questo sarà possibile con la app dell’Asi Avellino, che spalanca le porte alka rivoluzione 4.0. L’applicazione digitale consentirà di connettere i flussi commerciali e la logistica sia verso il Corridoio VIII, che a sud verso il Mediterraneo, conferendo la centralità dell’entroterra campano e quindi dell’Irpinia nella nuova politica industriale commerciale in fase di programmazione. Il progetto è stato redatto dallo staff tecnico e amministrativo del presidente del Consorzio Vincenzo Sirignano. Ha ottenuto valutazione positiva da parte della dirigenza del Ministero per le Infrastrutture, che ha inoltrato da poche settimane il responso dell’istruttoria, con l’annuncio dell’inserimento nelle schede tecniche del Governo italiano dei progetti da candidare alla Comunità Europea.