Asi Benevento: Coronavirus, le aziende del Consorzio tracceranno i flussi dei mezzi di trasporto

“Sicuramente non bisogna creare allarmismi ma la prudenza non è mai abbastanza. Ho chiesto alle aziende insediate nell’agglomerato Asi di Ponte Valentino, a Benevento, di tracciare i flussi dei mezzi di trasporto e comunicarli quotidianamente al Consorzio”. Così il presidente del Consorzio Area Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, Luigi Barone, a proposito della diffusione del Covid-19. “Al momento non c’è alcun problema, è tutto sotto controllo ma per una maggiore cautela e per sapere i trasportatori che scaricano o caricano nelle aziende dell’Asi da dove arrivano ho chiesto la collaborazione delle realtà produttive. Conoscere la provenienza dei conducenti e dei mezzi, ovvero il percorso realizzato prima di arrivare a Benevento, tranquillizza tutti, anche le aziende stesse”, prosegue il presidente dell’Asi, che alle realtà insediate ha chiesto, in ogni caso, di “attivare tutte le misure e procedure indicate dal Consiglio dei Ministri nel Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza al fine di garantire la massima sicurezza delle imprese e dei lavoratori”.

L’avviso inoltrato alle aziende è stato inviato per conoscenza al Sindaco di Benevento, al Prefetto di Benevento, al Direttore Generale dell’Asl di Benevento e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento.