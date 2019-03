Asi Caserta, respinto ricorso d’urgenza contro rielezione degli amministratori

La prima sezione del Tar Campania ha respinto la richiesta di decreto cautelare proposta dai presentatori del ricorso avverso la rielezione del presidente e dei componenti del comitato direttivo del Consorzio Asi Caserta, fissando la Camera di Consiglio per il prossimo 17 aprile. Grande soddisfazione per questo primo risultato è stata espressa dalla presidente Raffaela Pignetti che si è detta ancora una volta fiduciosa sull’esito del contenzioso, ribadendo la piena legittimità degli atti posti in essere nella seduta di consiglio generale del 4 marzo.

Intanto, questo primo pronunciamento consente di evitare il blocco dell’azione amministrativa e di proseguire in quel lavoro di riassetto e di riqualificazione delle aree consortili che sta dando risultati importanti e che ne darà ancora di più in futuro per effetto dell’attività di programmazione posta in essere in questi anni.