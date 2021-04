Asi-Confindustria Caserta, Pignetti e Schiavone: Confronto e collaborazione per lo sviluppo del territorio e il supporto alle aziende

A Beniamino Schiavone gli auguri di buon lavoro da parte della Presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale Raffaela Pignetti che ha accolto il nuovo Presidente di Confindustria Caserta per un primo tavolo di confronto. “Siamo pronti a lavorare in un clima di fattiva collaborazione nella condivisione dei progetti, per implementare le infrastrutture fisiche e logiche, velocizzare le procedure per ridurre quanto più è possibile l’impatto che la pandemia ha avuto sul tessuto produttivo – ha dichiarato la presidente Pignetti – . L’obiettivo condiviso è quello di mantenere sempre vivo il confronto sulla crescita del territorio per un suo sviluppo sostenibile. E’ un impegno che richiede la collaborazione di tutti”.

“È stato un primo incontro cordiale – ha spiegato il Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone – e con la Presidente Pignetti abbiamo fatto una panoramica sull’intero

sistema produttivo della provincia di Caserta. Confindustria ha confermato la volontà di collaborare con l’Asi al fine di mettere in campo tutte le iniziative necessarie a supporto delle aziende”.