Spazio, Asi e Ali insieme per “Ireos-0”: biotech in orbita con il MiniLab 3.0

L’Italia compie un nuovo passo da protagonista nel panorama internazionale della ricerca scientifica e tecnologica spaziale. L’agenzia spaziale italiana (Asi), rappresentata dal direttore generale Luca Vincenzo Maria Salamone, ha firmato con Ali Spa del gruppo Space Factory il contratto per lo sviluppo di due minilaboratori di nuova generazione, denominati MiniLab 3.0, che saranno carichi utili del microsatellite Ireos-0.

Si tratta della prima missione del programma Irenesat-Orbital, dedicato alla sperimentazione in orbita nel campo delle life sciences e del biopharma in condizioni di microgravità.

Intelligenza Artificiale e controllo remoto per la scienza in orbita

I nuovi MiniLab 3.0 sono mini-laboratori intelligenti di piccole dimensioni (2U), unici per la capacità di gestire e controllare in tempo reale gli esperimenti nello spazio. A bordo saranno condotti due studi: Gaia, dell’università La Sapienza di Roma, e Astrogut, dell’università Federico II di Napoli.

L’esperimento Gaia analizzerà la crescita del germe di grano su suolo terrestre e lunare per valutare la possibilità di coltivazione in ambienti extraterrestri, come Luna e Marte, con l’obiettivo di sviluppare sistemi bio-rigenerativi per future missioni. Astrogut, invece, monitorerà il ciclo di vita del microbiota intestinale per approfondire la fisiologia umana in microgravità.

I due MiniLab 3.0 saranno ospitati sul microsatellite Ireos-0/Amalia, ideato da Space Factory e finanziato da Asi. Il nome Amalia è un omaggio alla scienziata Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana e pioniera delle scienze e tecnologie spaziali. Gli esperimenti saranno controllati da Terra tramite tablet o smartphone, segnando un salto tecnologico nella gestione delle missioni orbitanti.

Il direttore scienza e innovazione dell’Asi, Mario Cosmo, ha sottolineato che “il contratto appena firmato conferma il forte interesse dell’Agenzia per le nuove opportunità offerte alla sperimentazione in orbita di applicazioni biopharma e scienze della vita. Prevediamo che questo settore diventerà sempre più strategico nei prossimi anni anche grazie all’ingresso dei privati nelle attività in orbita terrestre e in quelle legate all’esplorazione della Luna e di Marte. La missione Ireos rappresenta un esempio concreto del posizionamento del nostro Paese nella progettazione e sviluppo di tecnologie applicate al rientro dall’orbita bassa e al riutilizzo”.

Anche Massimo Comparini, managing director Leonardo Space Division e presidente cda Thales Alenia Space, ha evidenziato: “La sperimentazione in assenza di gravità e nel settore biopharma nello spazio, fino a pochi anni fa un’attività di frontiera, oggi è uno dei settori più promettenti nello sviluppo dell’economia dell’orbita bassa. La possibilità di accedere a costi contenuti a tale sperimentazione attraverso laboratori automatizzati intelligenti è una linea di sviluppo scientifico e industriale da monitorare e perseguire per le ricadute sulle future missioni di esplorazione e, sulla Terra, sulla ricerca farmacologica. Anche in questo caso un esempio di leadership italiana nel panorama delle attività spaziali all’avanguardia”.

Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, ha aggiunto: “Essere al fianco di realtà come il Gruppo Space Factory significa credere in un Sud che sperimenta, osa e costruisce futuro. La Campania è stata tra le prime regioni italiane ad aver investito concretamente nella Space Economy, sostenendo chi trasforma la ricerca in impresa e l’innovazione in capacità industriale. Questo risultato conferma la forza di un ecosistema che sa dialogare con le agenzie nazionali, le università e il mondo produttivo, portando nello spazio il talento e la capacità tecnologica del nostro territorio”.

Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania – DAC, ha sottolineato: “Il successo di ALI SpA, tra i soci fondatori del Distretto Aerospaziale della Campania, è un risultato di grande valore per tutto il sistema aerospaziale campano. È il frutto delle competenze di ALI e del Gruppo Space Factory nel campo della sperimentazione spaziale e della Space Economy, ma anche risultato concreto della capacità, propria del Distretto, di fare sistema, creando quelle sinergie virtuose tra imprese, università e ricerca che rendono la Campania un punto di riferimento nel settore a livello europeo”.

Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa SanPaolo, ha commentato: “Lo Spazio sta diventando un tema sempre più centrale nel dibattito economico e geopolitico mondiale, considerata la sua strategicità per lo sviluppo futuro dei Paesi. Nova+ è uno strumento di finanza unico nel panorama bancario, dedicato agli asset intangibili, ossia idee e progetti dirompenti in ambito Space Economy, in linea con gli obiettivi della European Space Strategy e del Piano Nazionale Space Economy. Siamo lieti di aver sostenuto lo sviluppo di Ireos 0 e di seguire gli avanzamenti del progetto, grazie anche al nuovo accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana”.