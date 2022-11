Asi, telecomunicazioni satellitari: gara da 2,1 mln per progetti di ricerca

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha pubblicato il bando “Sviluppi di nuovi apparati, sottosistemi e payload di Telecomunicazioni” per implementare la raccolta e la produzione di idee progettuali nell’ambito delle tecnologie di telecomunicazione.

Nello specifico, la call vuole favorire le idee avanzate nel settore della ricerca e in quello industriale per aumentare la creatività nella produzione delle telecomunicazioni satellitari e l’innovazione delle tecnologie per i sistemi di telecomunicazioni spaziali che potranno essere sfruttati nei futuri programmi dell’ASI.

Sono previste attività specifiche che avranno lo scopo di: potenziare la crescita, la produttività e la sostenibilità; migliorare il posizionamento commerciale e il trasferimento tecnologico; implementare e sviluppare i risultati raggiunti da ASI.

Possono presentare le proposte progettuali PMI, grandi imprese e organismi di ricerca, università, enti di ricerca (sia pubblici sia privati) che si occupano di ricerca e sviluppo e a tutti coloro che vogliono introdursi nell’ambito del downstream.

Il budget complessivo è di 2.160.000 euro, mentre il budget massimo per ogni progetto è di 540.000 mila euro. È possibile candidare le proposte fino al 15 febbraio 2023 ore 12.00.