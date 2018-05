Asia Benevento, è polemica per la graduatoria delle assunzioni

I lavoratori somministrati dalla Apl Tempor presso la Asia Benevento scendono in campo per chiedere la sospensione delle graduatorie realizzate in seguito all’avviso di selezione dell’11 dicembre 2017. Il motivo della richiesta nasce dalla mancata previsione di punteggi di premialità a favore di quegli addetti che, grazie alla loro opera, hanno garantito il migliore servizio possibile anche nei momenti di difficoltà e crisi. “Sarebbe stato giusto – dicono i lavoratori somministrati attraverso una nota – premiare quei lavoratori che, a vario titolo, hanno conseguito una piena conoscenza delle mansioni da svolgere e hanno dimostrato fedeltà aziendale e professionalità”. Una nuova formulazione delle graduatorie, secondo gli addetti della Apl Tempor, “è nell’interesse di tutti ed è il modo migliore per evitare contenzioni giudiziari e amministrativi”.