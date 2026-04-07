Asia, rifiuti gestiti con l’intelligenza artificiale: dal Ministero via libera al progetto

Il Mimit (ministero delle imprese e del Made in Italy) ha approvato con valutazione di eccellenza il progetto di innovazione tecnologica presentato da Asia Napoli, intitolato “Waste Digital Twin 4 Decision Support System”.

L’iniziativa, sviluppata in partnership con Btinkeeng Srl, ha un valore complessivo di circa 7,2 milioni di euro, di cui oltre 5,5 milioni finanziati con risorse pubbliche. Il progetto è stato candidato nell’ambito dell’avviso “Specializzazione intelligente”, finanziato attraverso il Fcs (fondo per la crescita sostenibile) e il Fri (fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca).

Il cuore del programma è la realizzazione di un sistema avanzato per la gestione dei rifiuti urbani basato su intelligenza artificiale, IoT e tecnologie cloud. In particolare, sarà sviluppato un “digital twin”, ovvero un gemello digitale dell’intero processo di raccolta, capace di supportare in tempo reale le decisioni operative.

Sui mezzi di raccolta verranno installati sensori e telecamere intelligenti in grado di monitorare la qualità dei conferimenti e individuare abbandoni di rifiuti. Gli algoritmi di machine learning analizzeranno dati storici e condizioni di contesto per prevedere la domanda e ottimizzare i percorsi, con una riduzione di chilometri percorsi ed emissioni.

Il progetto coinvolge anche il dipartimento di economia e management dell’Università Federico II, il competence center Meditech 4.0 e il dipartimento di ingegneria ambientale dell’Università Parthenope.

Secondo le stime, il sistema consentirà di ridurre i costi legati alla scarsa qualità della raccolta differenziata fino al 20%, con effetti positivi nel medio periodo anche sulle tariffe.

Le reazioni

Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’approvazione rappresenta “uno dei segnali positivi del lavoro che stiamo realizzando”, sottolineando il ruolo strategico delle partecipate nel rendere la città “proiettata concretamente verso il futuro”.

Sulla stessa linea l’amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, che parla di “riconoscimento concreto della qualità del lavoro sviluppato negli ultimi anni”, evidenziando il passaggio “da un modello operativo ordinario a un sistema industriale evoluto, sostenibile e tecnologico”.

Con il via libera del ministero, il progetto entra ora nella fase operativa.