Asia, spazi in concessione ad associazioni di Scampia

Asia ha formalizzato nella giornata di ieri, su indirizzo del sindaco e degli assessori al Patrimonio, Ambiente, Welfare, Cultura e Beni Comuni, l’autorizzazione a permanere, nello spazio di propria proprieta’ in Via Arcangelo Ghisleri, alle realta’ associative attive in questi anni nel quartiere di Scampia e che hanno sviluppato all’interno del bene attivita’ e progettualita’ a favore di giovani, donne e di chi vive condizioni di marginalita’ sociale, a seguito del comodato d’uso concesso dall’Amministrazione comunale per tali finalita’ nel 2012 quando l’immobile era di proprieta’ dell’Ente di Palazzo San Giacomo. Le realta’ coinvolte sono: “A.S.D. “Champion center: la Scampia che vince”, A.S.D. “Le ali di Scampia”, Cooperativa “Iron Angels”, Associazione “Officina della Fotografia”, Associazione “Centro Insieme onlus”, Associazione “RipuliAMO Napoli”, Associazione “Drom”, Associazione “Progetto per la vita”, Associazione “(r)esistenza anticamorra”, Coordinamento territoriale scampia, Cooperativa Sociale Onlus “Obiettivo Uomo”. Il documento di Asia pone fine alle incertezze della comunita’ associativa che ha realizzato in questi anni, realizza e realizzera’ per conto del Comune di Napoli, iniziative di interesse civico, sociale e culturale. L’esperienza fortemente voluta dal Sindaco Luigi de Magistris – termina la nota del Comune – continua ad essere riconosciuta e sostenuta dalla giunta comunale come dalla azienda partecipata a cui e’ stato rivolto un particolare ringraziamento alla presidente Maria de Marco e ai suoi uffici tecnici.