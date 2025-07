Askanews ancora insieme al Meeting Rimini

Roma, 10 lug. (askanews) – Nell’ambito della presentazione romana della 46ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, che prenderà avvio il 22 agosto 2025, è stato rinnovato, e ampliato, l’accordo di collaborazione tra l’agenzia di stampa askanews e il Meeting.

Askanews garantirà con i propri inviati la copertura informativa e il racconto con testi, immagini e video dell’appuntamento. Così come avvenuto in occasione delle ultime edizioni, supporterà, a livello di coordinamento, il team comunicazione del Meeting nella produzione di un flusso quotidiano di lanci relativo agli eventi in programma, che sarà rivolto a tutti i media e ai giornalisti accreditati.

Sempre in continuità, distribuirà, attraverso i propri canali di diffusione, contenuti video con l’obiettivo di raccontare ogni aspetto della manifestazione, approfondendo “esperienze e iniziative di costruzione che nascono dalla gratuità e dalla libertà”, al centro del Meeting 2025.

Tra gli elementi di novità, l’impegno condiviso a promuovere un corso di formazione, riservato agli studenti di giornalismo e ai professionisti, il cui programma sarà costruito attorno al tema dell’edizione del Meeting di Rimini 2026.

“La collaborazione con askanews è ormai sperimentata e ci accompagna ben oltre le sei giornate dell’evento”, dichiara il responsabile della comunicazione del Meeting, Eugenio Andreatta. “L’agenzia askanews / Meeting ci permetterà anche quest’anno di valorizzare aspetti “notiziabili” della manifestazione e consentirà ai colleghi giornalisti di poter seguire un numero maggiore di eventi. Inoltre, il corso di formazione sarà un’occasione importante per approfondire il tema del Meeting 2026 e anche la sua valenza strategica in chiave di comunicazione”.

“Siamo sinceramente felici – aggiunge Gianni Todini, direttore responsabile di askanews – di essere, anche nel 2025, partner di una manifestazione, la cui stella polare continua ad essere la realtà, che cresce negli spazi, unica nel suo genere per l’apporto di volontari dall’Italia e dall’estero. Con il nostro lavoro giornalistico, sulla base di una strategia cross-channel, saremo ancora al fianco delle persone, istituzioni, imprese e organizzazioni che si incontreranno e dialogheranno a Rimini, con una rinnovata attenzione ai mondi dell’informazione e della comunicazione sempre numerosi al Meeting, da cui la scommessa di un percorso formativo dedicato. Confidiamo di riuscire a trasmettere – conclude Todini – tramite questo servizio, che Noi siamo i tempi, come ha ricordato Papa Leone XIV citando Sant’Agostino”.