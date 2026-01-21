Askanews per il secondo anno al fianco di “New York Encounter”

Roma, 21 gen. (askanews) – Askanews è per il secondo anno al fianco di “New York Encounter”, evento culturale che, giunto alla sua 18a edizione, si terrà dal 13 al 15 febbraio 2026, presso il Metropolitan Pavilion di New York. Si tratta di una iniziativa che, contando sul contributo di centinaia di volontari, riunisce migliaia di persone, di diverse tradizioni religiose e culture differenti.

A guidare il progetto c’è un italiano, Maurizio (Riro) Maniscalco, che ad Askanews ha sottolineato come “New York Encounter (…) è cattolico nel senso vero della parola, cioè universale: è una casa che apre la porta a tutti i viandanti”.

I dibattiti, le mostre e gli spettacoli dal vivo, aperti al pubblico gratuitamente, che andranno a dar forma al weekend, avranno come orizzonte comune il titolo di una composizione poetica di David White, “Everything is Waiting for You”. In particolare, nella presentazione istituzionale della manifestazione si mette in rilievo che nell’incertezza dei nostri giorni, “sta riemergendo un aspetto fondamentale dell’essere umano: il profondo bisogno di luoghi di appartenenza”, pur nell’avvertenza che “non tutti i luoghi offrono ciò che il nostro cuore desidera”.

Il fine settimana sarà inaugurato da un intervento dello scrittore Colum McCann e una riflessione del Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.