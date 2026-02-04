Askatasuna, al Senato opposizioni lavorano a possibile risoluzione comune

Roma, 4 feb. (askanews) – Le forze di opposizione al Senato stanno lavorando all’ipotesi di un testo comune di risoluzione sulle comunicazioni del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, previste in aula sugli scontri di Torino alla manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Fonti parlamentari di minoranza concordano sul fatto che non è ancora stata chiusa una intesa sul testo.

Le opposizioni hanno protestato ieri contro quella che giudicano una “forzatura” della maggioranza, che nella conferenza dei capigruppo ha deciso che il titolare del Viminale avrebbe svolto appunto delle comunicazioni e non una informativa (quindi senza voto finale) come alla Camera. In aula a palazzo Madama in apertura di seduta si è riaperta la discussione sulla decisione della maggioranza: a breve si voterà sulla modifica del calendario, non essendo stata concordata all’unanimità in conferenza dei capigruppo.