Askatasuna, il racconto di un agente “Ho protetto collega con lo scudo”





TORINO (ITALPRESS) – “Quando ho visto il collega accerchiato mi sono avvicinato e l’ho protetto con lo scudo come avrebbe fatto qualsiasi altro collega”. Questo il racconto di Lorenzo Virgulti, uno dei poliziotti rimasti feriti al corteo pro-Askatasuna, sabato a Torino. “Sì, ho avuto paura, ma la paura in certe situazioni è una costante e l’addestramento che facciamo verte proprio sulla gestione di questa paura e nella lucidità che va mantenuta in certi momenti per quanto possibile. Ringrazio i colleghi e la squadra che erano lì per strada, la squadra con cui abbiamo portato via Alessandro da quella situazione di particolare difficoltà e successivamente ringrazio tutte le persone, i colleghi e le autorità che da subito ci hanno dimostrato affetto e vicinanza”.

(Fonte video: Polizia di Stato)