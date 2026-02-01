Askatasuna, Meloni ad agenti feriti: grazie davvero, dai

Roma, 1 feb. (askanews) – “Grazie, grazie davvero”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una visita ai poliziotti feriti ricoverati all’ospedale Molinette di Torino.

In un video diffuso da Palazzo Chigi si vede Meloni stringere la mano ai due poliziotti e ringraziarli. Loro la ringraziano per la visita e la premier replica: “Ma stai scherzando, che potevo mancare?”. Poi li saluta lanciando un bacio e con un’esortazione: “Dai, eh”.

Meloni ha poi incontrato medici e infermieri del reparto: “Grazie per il vostro lavoro”, ha detto.