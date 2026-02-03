Askatasuna, Meloni: serve impegno comune anche delle opposizioni

Roma, 3 feb. (askanews) – “Serve chiarezza da parte di tutti e serve un impegno comune che è quello che ho proposto, quando ci sarà un dibattito in Parlamento con il ministro Piantedosi, a tutti i partiti anche dell’opposizione. Ho ascoltato la segretaria del Pd” Elly Schlein “che diceva che le istituzioni devono essere unite. Speriamo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al programma Farwest in onda questa sera alle 21:20 su Rai3.

La premier questa mattina ha ricevuto a Palazzo Chigi Bianca Leonardi, l’inviata del programma di Salvo Sottile aggredita insieme alla troupe da un gruppo di antagonisti durante il corteo per Askatasuna di sabato scorso a Torino.