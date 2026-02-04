Askatasuna, Salvini: cauzione per manifestazione non in decreto sicurezza

Roma, 4 feb. (askanews) – “La proposta della Lega di chiedere una cauzione a chi organizza manifestazioni non sarà nel decreto sicurezza”. Così il vicepremier Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa alla Camera.

Ai teppisti che devastano le città “bisogna chiedere cash, soldi, pagamento… perché come il miliardo di euro per le oltre 31mila ingiuste detenzioni è a carico della collettività italiana, le centinaia di migliaia di euro di danni fatti da quei teppisti a Torino sono a carico della collettività italiana”, ha spiegato Salvini.