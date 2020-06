Asl Na 1, il direttore Ciro Verdoliva denuncia: Insultato e minacciato al citofono

Ignoti, alle 3 di notte, hanno citofonato al direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, minacciandolo e offendendolo. A dirlo è lo stesso dirigente della sanità campana, a Barba&Capelli, programma in onda su Radio Crc. “Sono un uomo pubblico, se qualcuno ha qualcosa da dirmi può farlo, le porte del mio ufficio sono aperte, ma non tollero che venga attaccata la mia sfera privata e la mia famiglia. Questi individui sono dei vigliacchi che, nascondendosi dietro l’anonimato, non hanno il coraggio di prendersi le responsabilità delle proprie azioni, e tutto questo grazie al fatto che una trasmissione Rai, quindi una Tv pubblica, abbia mostrato le immagini del portone di casa mia” spiega Verdoliva.