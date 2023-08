Asl Napoli 1, ai medici saranno restituite le quote trattenute ingiustamente

“L’Asl Napoli 1, in seguito alle nostre richieste in merito alla restituzione delle quote trattenute ingiustamente ai medici di medicina generale della stessa Asl, ha deliberato, a nome del direttore cure primarie, la restituzione di tutte le quote ai medici interessati impegnandosi a rispettare quanto previsto dall’art. 41 dell’Accordo Collettivo Nazionale”. Così il Segretario organizzativo nazionale Smi, Mario Iovane, rende pubblica la decisone dei vertici dell’Asl Napoli 1. “Eravamo intervenuti nei giorni scorsi presso l’Asl 1 di Napoli dopo numerose segnalazioni inerenti a somme trattenute in busta paga ai medici di famiglia- prosegue- a seguito di assistiti deceduti o trasferiti che erano rimasti nelle liste dei pazienti. Un ennesimo imprevisto tra anagrafi comunali e sanitarie che, non comunicando tra di loro, fanno ricadere disagi e spese sui medici, in genere all’oscuro del disservizio. Non è questa la prima volta che è accaduto”. “Lo Smi come sempre, anche questa volta- conclude Iovane- risulta determinante per risolvere le questioni d’interesse dei medici e dei propri iscritti”.