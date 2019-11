Asl Napoli 1 centro, boom di visite per il sabato dello screening. Prossimo appuntamento a Piscinola

Un nuovo sabato all’insegna della salute e della prevenzione: nonostante la pioggia, ‘i Sabato dello Screening’ ha registrato ancora una volta numeri importanti con tanti cittadini giunti nel poliambulatorio mobile dell’Asl Napoli 1 Centro. “La nostra iniziativa – dice il direttore generale Ciro Verdoliva – è ormai sinonimo di prevenzione, e i cittadini rispondono con entusiasmo. Per questo abbiamo integrato l’attività del poliambulatorio mobile con aperture straordinarie, durante il sabato mattina, dei distretti sanitari di base”. I numeri registrati dal poliambulatorio mobile (parcheggiato stavolta in via Arenaccia 234) descrivono i risultati dell’iniziativa organizzata dal Distretto Sanitario di base 29: 120 visite per il controllo dei nei con nevoscopie, 147 visite senologiche, 58 pap test, 78 spirometrie, 129 consulenze cardiologiche, 54 mammografie prenotate. Inoltre sono stati distribuiti 54 kit per lo screening del cancro al colon retto e ben 10 cittadini hanno scelto di diventare donatori di organi. Il prossimo appuntamento con ‘i Sabato dello Screening’ è per sabato 23 novembre in via Tafuri (Piscinola) con i medici del distretto sanitario di base 28.

Le iniziative dell’Asl Napoli 1 Centro per incrementare sempre più l’adesione agli screening da parte della popolazione sono parte della campagna regionale “Mi voglio bene” e prevedono ogni sabato in ogni Distretto Sanitario di base la possibilità di sottoporsi a manmografia e pap-test nonché all’attività svolta sul territorio dal poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro nell’ambito dell’iniziativa i Sabato dello Screening. Per informazioni www.aslnapoli1centro.it e pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro.